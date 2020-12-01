【專家點評】龔成：小心停留在「窮人思維」…

本人開辦股票課程都有幾年，每天都會收到讀者網友的查詢，比較有趣的是關於收費方面，部分意見頗為不一。有的反映課程收費偏貴，但又有人反映收費偏平。當然，平貴沒有一定的標準，認為個別課程偏貴，不是問題，但若認為市面上大部分致富課程都貴，都不捨得付錢去學，那你的問題就大了…

● 窮人思維是「減少」

因為你的着眼點集中於「我付不起」、「這課程佔了我開支不少」、「我很少花這類支出」，你着眼於支付的部分。但其實，學習知識，重點不會放於「支出」，而是集中在「獲取」，這課程能為你增加多少知識，這課程能令你在一生中，能減少多少虧損，以及能助你在一生中賺多少，這才是重點。

其實這正是窮人思維與有錢人思維的分別，窮人着眼於減少，有錢人着眼於增加。由於窮人不願意花錢花時間去增值自己、去為自己創造更多的將來收入、去為自己的財富產生更大的增值，以至一生都無法致富。

● 有錢人思維是「增加」

相反，擁有致富思維的人，願意花錢花時間去提升財務知識，以致將來收入不斷增加，財富增值的速度亦不斷加快，造成愈花錢愈有錢的效果。

可能你會問，筆者都是以節儉出名的，好像有一些矛盾的地方。其實本人一直以來有兩點是從來不慳的，就是健康及知識，健康方面不用多說。知識方面，由讀書時期開始，本人一直花錢買大量投資書閱讀，以及不斷花錢上課程，花這些錢令我獲得一生受用的知識，對比付出在知識方面的費用，當中的回報已是百倍翻本，絕對值得。

所以，小心窮人思維令你一直貧窮，窮人只會著「價格」，但有錢人則着重於「價值」，學習知識的重點，一點是該知識當中的價值，當你明白這點，就懂得知識為我們一生所帶來的財富，必然遠超其中的價格。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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