中國經濟：監管指幣策以幣值穩定為目標　籲抑制房產泡沫

內地媒體報道，中國人民銀行行長易綱及中銀保監會主席郭樹清發表署名文章，分別闡述了建設現代中央銀行制度的意義，以及分析當前金融財務狀況，以及「十四五」期間應 如何系統性地進行金融監管體系改革。

易綱寫到，建設現代中央銀行制度是推進國家治理體系和治理能力現代化的重要任務，是推動逐步發展的內在需要，是應對國際中央銀行制度演變挑戰的必然要求。

他提到，建設現代央行制度的內涵豐富，其中健全的現代貨幣政策框架包括優化的貨幣政策目標體系、創新的貨幣政策工具體系和暢通的貨幣政策機制。貨幣政策以幣值穩定為首要目標，進一步改善充分就業。豐富的貨幣政策工具箱，健全的結構性貨幣政策工具體系。以深化利率市場化改革為抓手疏通貨幣政策機制，更好的服務實體經濟。

郭樹清表示，房地產是現階段中國金融風險方面最大的「灰犀牛」，要堅決抑制房地產泡沫。金融體系內部風險仍在持續累積，一些長期形成的隱患並未徹底消除。

他認為，銀行業不良資產反彈壓力驟增，一些中小金融機構資本缺口加速暴露。當前金融相關制度存在較多短板，金融法治還很不健全。中國要提高金融監管透明度和法治化水平，健全風險預防、預警、處置、問責制度體系，持續完善權責一致，全面覆蓋、統籌協調、有力有效的現代金融監管體系。

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