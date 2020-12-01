【開源有法】加拿大擬2022年向科技巨頭徵收數碼稅

全球科技巨企已成為各國政府徵稅的目標。加拿大政府也跟上其他國家的腳步，計劃從2022年起向大型科技企業課徵數碼服務稅，包括Facebook等美國企業。

外媒報道，加拿大財政部周一表示，在財政赤字不斷增加下，將對外國科技企業徵稅，預計於2022年1月1日生效，且該項稅收將持續下去，直到經濟合作與發展組織(OECD)針對數碼稅問題達成協調一致的解決方法，料從2021至22財年開始，這項措施將在5年內使政府收入增加34億加元。

加拿大財政部長Chrystia Freeland表示，加拿大人希望有1個公平的稅收制度，因此政府會在必要時採取行動，對外國大型科技企業徵稅，使他們跟在加拿大營運的任何其他企業一樣繳納他們應付的稅收份額。

此外，加拿大也將對在線上銷售商品和服務的外國企業徵收營業稅，以及對短期住宿徵收新稅。據講，提案中將包括Netflix、Amazon、Airbnb等科企，預計這些措施明年將帶來約6億加元的收入，並在2022至23財年帶來13億加元的收入。

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