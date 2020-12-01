英國脫歐：本周達成貿易協議？英歐政界表樂觀

英國脫歐過渡期將在今年底到期，但英、歐雙方至今仍未達成脫歐貿易協議。外媒報道，歐盟及英國政界人士近日皆表示，本周英、歐可望達成脫歐貿易協議，雙方也把做出最終讓步的責任推到對方身上。

據報，法國歐洲事務部長波恩(Clement Beaune)周一(30日)表示，期望「在未來幾天內」看到一份協議，並呼籲談判代表採取必要的行動。不過波恩坦言，儘管存在積極因素，歐盟和英國距離達成協議仍「非常遙遠」，因為歐盟漁船在英國水域捕魚的准入權益、推動公平商業競爭環境等兩大關鍵分歧仍未解決。

英國堅持要求針對捕魚權問題達成更好的協議，認為這是主權問題。達成漁業協議是達成整體貿易協議的一個條件。

德國總理默克爾表示，一些歐洲政府對尚未達成協議正在失去耐性，警告「所剩的時間不多了」。對於目前英、歐雙方談判代表正在討價還價的領域，她指出「從英國的角度來看，是能源市場准入；從歐盟的角度來看，是英國捕魚水域准入」。

英國外交大臣拉布(Dominic Raab)日前向歐盟強調，重新控制英國水域對英國而言是主權問題。儘管本周有可能是談判的最後一周，相信應可以針對捕魚問題達成協議。

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