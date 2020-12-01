歐股早市向好 拜耳升逾1%

受到中國經濟數據向好帶動，歐股早市上揚，英股報6,310點，升0.71%；德股報13,344點，升0.4%；法股報5,532點，升0.25%。

中國11月財新製造業採購經理人指數(PMI)為54.9，為2010年12月以來的十年新高，分析指，疫情後經濟恢復持續加速，11月內地製造業運行出現十年以來最大的改善。

瑞信可能需要支付約6.8億美元以解決與金融服務公司MBIA Inc.長達十年之久的法律糾紛的一部分，這筆糾紛與美國住宅抵押貸款支持證券(RMBS)有關，股價跌0.56%。

德國化工巨頭拜耳表示將通過配售5,450萬股Elanco股票，套現約16.5億美元，拜耳股價升逾1%。

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