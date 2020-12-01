投資名宿麥樸思：看好新興市場明年表現

有「新興市場之父」之稱的投資名宿麥樸思(Mark Mobius)預期，2021年新興市場經濟體的表現將優於已開發經濟體，並指疫情管控良好的經濟體將會有亮眼的市場表現。

外媒引述麥樸思預計，已開發經濟體的政府，將無法再像2020年這樣繼續支撐經濟。目前中國及印度的經濟恢復狀況良好，也有許多其他經濟體的表現非常出色，如台灣及南韓；土耳其及南非未來1至2年的前景亦可看好。

儘管麥樸思明白不是每個人都能立即接種疫苗，但相信疫苗可用的消息，將能產生「絕佳的心理影響」，有助於2021年的經濟環境。他建議採取多元配置的策略，強調諸如郵輪、旅遊及航空這些先前被疫情「轟炸」的產業，現在具有強大的資產負債表及融資管道；包括有效運用科技的醫療保健及教育部門，在2021年的表現也將大放異彩。

股類方面，半導體及晶片公司將可維持吸引力，因雲端計算及網路擴張所需的基本設備都需要這類公司的產品及服務。

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