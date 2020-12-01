【市後重點睇】美匯偏軟 道期升逾200點
2020年12月01日 16:16
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美匯指數再度失守92水平；港匯反覆處7.7524；離岸人民幣(CNH)見6.5639；美元兌日圓報104.31；歐元企1.1969；英鎊升見1.3385。金價報1,792美元。油價偏軟，布油報47.7美元，紐油處45.21美元。道指期貨升222點。
●市後關注點
-17:00 歐元區11月製造業採購經理指數(PMI)終值
-17:30 英國11月製造業採購經理指數(PMI)終值
-18:00 歐元區11月消費物價指數(CPI)
-22:45 美國11月製造業採購經理指數(PMI)終值
-23:00 美國11月ISM製造業指數；美國10月建築開支
●恒生指數全日收報26,567點，升226點或0.85%；國企指數半日收報10,659點，升113點或1.07%；科技指數跌34點或0.42%，收報7,985點，主板成交1,531億港元。騰訊控股升2.66%；中國生物製藥績後捱沽，收市挫11.8%。https://bit.ly/3lnT9hG
●A股快報：滬綜指重上3,400點，金融股漲近3%。https://bit.ly/33wsPvA
-天齊鋰業逾146億元貸款獲一個月展期。
●【開源有法】加拿大擬2022年向科技巨頭徵收數碼稅。
●中國經濟：
-監管指幣策以幣值穩定為目標，籲抑制房產泡沫。
-11月百城新建住宅平均價格升3.63%
●11月持牌地產代理增至40,284人，創新高。
●新盤交投暢旺，帶動代理11月佣金創4個月新高。
●澳門11月賭收按年瀉70%，連跌14個月。
●恒生推財富管理服務，針對800萬或以上資產客戶。
●美國容許LIBOR推遲至2023年中才全面停用 。
●澳洲央行維持利率在0.1厘不變，符合預期。
●中澳緊張：WTO、BTA都沒用，國際發起買酒挺澳洲運動。
●羅奇再響警：美國疫情飆升，經濟恐陷雙底衰退。
●疫苗進展未改變預測！穆迪警告多國經濟正面臨重大衝擊。
●投資名宿麥樸思：看好新興市場明年表現。
●金管局余偉文：互聯互通基礎上爭取推出股票債券相關衍生工具。
●調查：逾六成港企料明年收入乏增長，2022年底前盈利始復疫前水平。
●「轉數快」推新功能！可經身份證號碼收取機構發放款項。
●新冠肺炎：
-積金局顧客服務櫃檯周三起暫停開放。
-保監局兩辦事處周三起暫停開放。
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