【國芯災難】日媒指紫光集團缺錢　旗下兩大項目有爛尾之虞

內地半導體「國家隊」紫光集團深陷債務危機，盛傳資金短缺，致使成都NAND工廠和重慶DRAM工廠兩大建設計劃均現重大延誤。

日媒報道，紫光集團「沒有足夠的資金」，無法保持雄心勃勃的新晶片項目，而旗下項目也處於擱置狀態。事緣清華紫光集團未能在11月15日前償還13億元人民幣債務，並在未來幾個月內面臨數十億美元的債券支付。業界指中央正在將資源集中在數量更少，前景更好的半導體項目上，故紫光命運難料。

報道指，清華紫光集團本身沒有足夠的資金，其大多數晶片項目均由不同的地方政府和中央政府的資金資助。不過，地方政府已顯示出不願解救陷入困境的晶片公司，而央對將對清華紫光集團的管理層進行更嚴格的審查。

中國工信部副部長王志軍上周在公開活動坦言，目前晶片製造等行業出現盲目投資和爛尾項目，前一階段集成電路製造方面的投資也被爆出造成巨大的損失，需要規劃和加強監督。

紫光集團是內地晶片生產自給自足的「中國製造2025」參與者之一，隨着中美科技戰不斷升級，其董事長趙偉國曾誓言，未來10年內將斥資1,000億美元，打造出全球一流的半導體產業，並在短時間內宣布兩項大型項目。

其中之一是在成都打造1座大型3D NAND工廠，總投資額高達2,000億元人民幣，盼能重建長江存儲成都廠的的運作模式；另一項目則為重慶的DRAM工廠，紫光為此挖角曾為全球頂尖記憶體晶片製造商之一的日本Elpida Memory前執行長Yukio Sakamoto加盟，今年開始建設重慶工廠。如今如何收科，倒是疑問。

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