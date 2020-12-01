【多相】愉景灣意峰現樓示範屋　即日起接受預約參觀

她透露，項目早前3號洋房透過招標形式，以5,522.8萬元成交，呎價27,300元。項目現正以招標形式發售，每伙可獲贈一輛高爾夫球車。預計半年或9個月後可正式交樓。由於部分洋房景觀更優勝，有信心項目稍後可錄更高呎價成交。

她估計，第4波疫情不會維持太長時間，短期對市場可能造成輕微影響，但對愉景灣區影響較細。而疫情以來樓市表現「硬淨」，剛性需求很強，有信心明年樓市表現會更好，樓價可望回升，幅度至少可達5%。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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