【多相】愉景灣意峰現樓示範屋 即日起接受預約參觀
2020年12月01日 16:30
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愉景灣意峰坐擁山巒景致及開揚海景。
香港興業國際(00480)銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，愉景灣意峰已取得入伙紙，現樓洋房即日起開放予準買家預約參觀。是次首度開放兩個現場裝修洋房，其中2號屋屬三房間隔，實用面積2,023方呎。而15號屋則為四房連四套房間隔，實用面積2,171方呎，洋房以中式家具、擺設及畫作配以簡單線條。
她透露，項目早前3號洋房透過招標形式，以5,522.8萬元成交，呎價27,300元。項目現正以招標形式發售，每伙可獲贈一輛高爾夫球車。預計半年或9個月後可正式交樓。由於部分洋房景觀更優勝，有信心項目稍後可錄更高呎價成交。
她估計，第4波疫情不會維持太長時間，短期對市場可能造成輕微影響，但對愉景灣區影響較細。而疫情以來樓市表現「硬淨」，剛性需求很強，有信心明年樓市表現會更好，樓價可望回升，幅度至少可達5%。
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