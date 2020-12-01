美聯11月錄近100間「百萬分行」

地產持牌代理人數再創新高，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然失業數字高企，行業中以零售、住宿及膳食服務較受打擊，暫時對一批高收入及專業人士的置業影響較小，加上量化寬鬆及資金追捧磚頭的帶動下，故即使本港疫情反覆，但物業需求保持不俗。而新盤銷售量理想，吸引更多不同行業人士轉行及投身地產代理行業發展，推高持牌代理人數。

布少明亦表示，由於樓市剛性需求持續，上月一手交投活躍，市場錄得不少矚目大額成交。另外，該行於11月誕生近100間的逾百萬元業績分行，連續兩個月上升，創出今年5月後最多。

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