積金無人申索權益達49億元　冀「積金易」平台減少管理成本

強制性公積金計劃實施至今已20年，積金局副主席及行政總監羅盛梅指，現時強積金個人帳戶逾500萬個，其中「無人申索」戶口總金額約49億元，反映打工仔整體欠缺強積金管理，冀2023年啟動的「積金易」平台有助其進行一站式管理。

積金局冀於2022年完成建立「積金易」平台，並於2023年全面啟動。羅盛梅指，該平台有助僱員建立一站式強積金管理，同時幫助僱主減少運算、紙張及人手等成本。

香港總商會總裁梁兆基指，制度實施20年後保障是否足夠仍值得商討，強調強積金計劃應由僱主、僱員及政府共同承擔，建議政府為低收入人士提供房屋等額外財政支援，亦有必要檢討強積金的年齡規定。

積金局主席黃友嘉表示，強積金保障對基層市民尤為重要，強積金制度實施前，本港僅約1/3勞動人口獲退休保障，推出後逾八成半總就業人口獲強積金計劃或其他保障，覆蓋度屬國際極高水平。截至今年10月底，強積金成員總數約440萬。

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