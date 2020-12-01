恒生客戶轉數快連結身份證號碼　有機會獲現金獎賞

該行指，會積極協助客戶登記轉數快，客戶登入該行手機應用程式後，在「登記轉數快」頁面，只需揀選以香港身份證號碼登記轉數快、輸入部分身份證號碼以作認證、確認收款戶口及接受相關聲明，可完成登記，以及收取由機構、企業及政府支付及轉帳的款項。

該行亦表示，由今年12月6日至今年12月31日，客戶於該行登記身份證號碼作為轉數快識別代號，有機會獲得現金獎賞。

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