恒生客戶轉數快連結身份證號碼 有機會獲現金獎賞
2020年12月01日 17:22
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恒生銀行(00011)表示，歡迎香港金融管理局升級快速支付系統「轉數快」，以支援身份證號碼作為轉數快識別代號，給市民提供多一個選擇進行收款。
該行指，會積極協助客戶登記轉數快，客戶登入該行手機應用程式後，在「登記轉數快」頁面，只需揀選以香港身份證號碼登記轉數快、輸入部分身份證號碼以作認證、確認收款戶口及接受相關聲明，可完成登記，以及收取由機構、企業及政府支付及轉帳的款項。
該行亦表示，由今年12月6日至今年12月31日，客戶於該行登記身份證號碼作為轉數快識別代號，有機會獲得現金獎賞。
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