港交所成立可持續及綠色交易所STAGE

香港交易所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺表示，STAGE的成立展現出香港交易所對可持續發展的堅定承諾，希望鼓勵發行人、投資者、資產管理人、市場參與者和顧問共同構建香港和區域內的綠色及可持續金融生態系統，從而能夠提升市場的可持續發展。

許淑嫺說，該所目標是幫助發行人提高其可持續及綠色金融產品的知名度，同時為投資者和資產管理人提供便捷的資訊渠道，以便他們對各類可持續及綠色金融產品進行盡職調查、篩選及監察。

STAGE旨在促進區域内各類型可持續及綠色金融產品的發展，提高其市場關注、信息透明及流通。同時為投資者提供豐富的可持續及綠色金融產品信息及資源，幫助投資者更便利地獲取香港市場上各類相關產品信息以做出投資決策。STAGE也致力成為一個教育和宣傳平台，鼓勵相關領域知識共享並推動亞洲可持續及綠色金融發展。

香港交易所將隨市場發展逐步開發STAGE資訊平台，並考慮擴大其覆蓋範圍，以引入更多資產類別和產品類型，例如與可持續性相關的衍生產品或ESG相關的指數產品，以及其他可持續和綠色金融產品。

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