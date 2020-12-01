報告：料港銀明年轉攻非息類業務　重燃拓展內地業務興趣

畢馬威發表《香港銀行業展望2021》報告顯示，面對存款業務利潤不斷收縮，低息期仍會持續的情況，香港銀行在2021年會將業務重心轉移至非息類業務，包括可能徵收帳戶結餘費，同時專注降低成本和通過數碼化解決方案提升客戶體驗。

報告發現，2020年香港銀行業仍然保持了穩定的發展態勢。香港作連接內地資本流通的重要橋樑，內地經濟迅速復甦對香港經濟來說是一個非常有利的信號。銀行能否在2021年取得成功一個關鍵因素即是它們能否有效地評估哪些企業在經濟環境好轉的情況下可以扭虧為盈，而哪些企業即使如此也將繼續虧損。

報告指出，面對利潤持續受壓，能夠控制經營成本，同時為客戶帶來更全面的數碼化體驗的銀行才能在2021年脫穎而出。虛擬銀行在2021年開始涉足中小型企業業務，這將為傳統銀行帶來更激烈的競爭。虛擬銀行很可能會以中小型企業作為發展資金管理、金融產品及支薪服務的對象。零售銀行的成功關鍵在於它們在2021年推動數碼化戰略時，是否能把以客戶為中心放在首要位置。比較積極的零售銀行會通過與客戶相關品牌及初創企業合作，將客戶參與和客戶體驗提升到一個新的高度，從而迅速發展銀行更廣泛的生態圈。

隨着內地從疫情帶來的影響和挑戰中迅速恢復，畢馬威預計香港地區的本地銀行及外資銀行將重燃向國內業務拓展的興趣，而粵港澳大灣區正蘊藏着重要機遇。考慮在大灣區拓展業務的銀行未來一年將加大在數碼化解決方案和能力方面的投資，以作為快速實現業務拓展的方式。同時，銀行會考慮如何更好的為該地區那些緊跟數碼化潮流的客戶提供定制化服務。由於內地同業在技術方面的發展非常迅速，這將是一項關鍵的致勝因素。另方面，由於監管機構已開始要求銀行提供更多更詳細的即時資料，該行認為應用和推行合規科技在2021年已是勢在必行。

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