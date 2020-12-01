中國經濟：西安樓市調控升級　調整二套房首期比例

內地樓市調控不斷升級，陝西西安市住建局等多個部門周二(1日)發布新政，除了提高房地產開發商獲取預售證的標準、加強預售資金監管之外，同時調整當地居民家庭購買第二套住房的商業貸款首期比例。

據《關於進一步加強房地產市場調控的通知》，當局規定在該市已擁有住宅物業的居民家庭，若要購買第二套住房，須按第一套住房的面積，付上特定的商業貸款首期比例。其中，在該市已擁有住房面積在144平方米以上的居民家庭，購買第二套住房面積在144平方米及以下的，商業貸款首期比例不低於60%；購買第二套住房面積在144平方米以上的，商業貸款首期比例不低於70%。

當局亦擬加強商品房預售管理，全市範圍內所有已出讓、新出讓土地的商品房開發項目，開發企業申請商品房預售許可，原則上地上7層及以下的多層建築，工程形象進度須主體結構工程封頂；7層以上的，須達到地上規劃總層數的1/3，且不得少於7層。

至於加強預售資金監管方面，通知要求負責住房貸款的商業銀行應將貸款資金全額劃轉至預售資金監管帳戶，嚴禁私自留存或劃轉至開發企業其他帳戶。

通知亦明確指出，未實施住房限購政策的高陵、邑等區縣及西咸新區部分區域，要密切關注市場形勢，保障自住需求，抑制投資投機行為，穩定房地產市場發展。

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