西半山干德道18號複式單位4900萬元拍賣售出

新冠肺炎第四波疫情下，私人物業拍賣會氣氛仍然不俗。環亞物業拍賣今日(1號)賣出3項物業，包括西半山干德道18號高層A複式單位連平台及兩個私家車位與電單車位，開價4,380萬元，有6組到場競逐，最終以4,900萬元賣出，較開價高約11.9%或520萬元。該單位實用面積約1,477方呎，成交呎價約33,175元。

另一項大嶼山水口62號高層連天台村屋銀主盤，實用面積約585方呎，連74方呎露台及479方呎天台，物業開價160萬元，最後以208萬元拍出，高開價達48萬元或約30%。亦以18萬元賣出港島南貝沙灣第1層一個電單車位，高開價2萬元。至於紅磡福運大廈C天台，實用面積約326方呎，於拍賣前以24萬元售出。

該行董事總經理區蘊聰表示，今日拍賣採用流水式措施，可分流不同物業的有興趣買家，在不同時段到場，減少聚集。

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