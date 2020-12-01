經合組織降明年全球經濟預測　疫情造成永久傷害風險增

經濟合作與發展組織(OECD)公布新一份《經濟展望》，預期今年全球國內生產總值(GDP)由原先預計的跌4.5%，調整至跌4.2%；2021年則由原預期的增長5%，調低至增長4.2%，原因是疫情、封鎖模式很可能將持續一段時間，造成永久性傷害的風險在上升。而2022年增速料為3.7%。

各國2020年、2021年及2022年經濟預測方面，美國料分別為跌3.7%、增長3.2%及增長3.5%；歐元區預計跌7.5%、升3.6%和升3.3%；英國為跌11.2%、升4.2%和升4.1%；日本為跌5.3%、升2.3%和升1.5%。

該組織預測，中國在2020年、2021年及2022年經濟均錄增長，分別為升1.8%、升8%和升4.9%。

OECD警告，新冠病毒大流行疫情復燃大幅削弱了全球的復甦，如果各國政府過早撤回支持或未能提供有效疫苗，情況可能惡化。

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