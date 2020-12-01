50大甲廈上月14宗買賣　創近半年新高

政府撤銷工商舖物業雙倍印花稅，令寫字樓交投氣氛向好。美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，11月份50大甲廈錄14宗買賣，按月增加逾1倍，為近半年以來再錄雙位數交投。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，近期有疫苗研發的好消息傳出，加上工商舖撤辣成真，在雙重利好消息下，甲廈交投步伐因而加快，由於多數準買家傾向以「試水溫」方式入市，因此錄得易手的物業，銀碼以數千萬元或以下的為主。

美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，11月份50大指標甲廈買賣增加，不過成交面積約4.57萬方呎，則按月減少約10.5%，主要是因為10月份以全層的大手成交為主。總結今年首11個月，指標甲廈共錄得70宗買賣，成交面積約27.8萬方呎，分別按年下跌約44%及43%。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020