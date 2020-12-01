11月工商舖買賣交投460宗　按月上升13%

11月香港工商舖買賣成交量及金額均按月上升。據中原(工商舖)統計，上月市場共錄得約460宗工商舖買賣個案，較10月增加約13%，對比去年同期多出約64%，同時，數字更創今年單月買賣交投量新高，按宗數計，寫字樓及工商物業均較上月表現為佳。

報告又指，11月工商舖總成交金額，受月內太古城中心一座近百億港元交易帶動，躍升至約151.49億元，按月上升約96%，對比19年同期則高出約2.74倍。

該行董事總經理潘志明表示，自市場傳出政府有意撤銷雙倍從價印花稅消息後，個別投資者趁減辣前偷步入市，因而造就整體工商舖成交上升的基礎，而到政府正式落實宣布實施後，大部份業主仍願意與準買家商議，因而令成交增加。

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