友邦保險馮偉昌接任香港及澳門首席執行官

該公司指，馮偉昌出任友邦香港及澳門首席執行官的職位，將於明年1月1日起生效，正式任命需獲得監管部門批准。即將上任的首席執行官馮偉昌目前為友邦保險泰國首席執行官。自去年5月擔任友邦保險泰國首席執行官以來，友邦保險泰國的業務於今年第3季實現季度增長。而友邦保險泰國與盤谷銀行的夥伴關係亦進一步加強，新業務持續增長，以及銀行銷售人員生產率不斷提升。

在出任友邦泰國首席執行官之前，馮偉昌自2014年起擔任友邦中國廣東省分行總經理，任內將友邦中國的代理業務轉變為專業代理模式，友邦中國廣東省分行的新業務價值增長超過4倍，代理團隊的規模增加了一倍，百萬圓桌會會員的人數亦大幅增長。

友邦保險集團區域首席執行官陳榮聲表示，有信心由馮偉昌帶領的友邦香港及澳門再創業務會創新高。他的業績紀錄反映了他協同合作的風格，很高興由他接掌友邦香港及澳門首席執行官一職。

他亦宣布，顧培德將會擔任友邦保險集團的高級顧問，並指顧培德在任內期間，進一步加強了「最優秀代理」平台。在銀行保險方面，強化了該公司與花旗銀行的關係，將友邦的人壽保險方案進一步整合到花旗銀行的財富管理平台。

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