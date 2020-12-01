新批銀債開售首日反應佳　工銀亞洲：總認購額升逾10倍

第5批銀色債券今日(1日)起認購，認購首天，多間銀行表示今年認購反應較去年同期熱烈。

中國工商銀行(亞洲)表示，截至目前，銀債總認購金額較去年認購首日上升超過10倍，其中首日認購最高金額約為200萬元，即200手；每人平均認購金額約為37萬元，較去年認購首日增加近3倍，預計認購期內表現持續理想。

滙豐發言人表示，客戶對新一批銀色債券的認購反應非常踴躍，開售首日經該行申請認購銀債的數目較去年上升，平均認購金額上升一倍。此外，經該行數碼渠道的申請有顯著上升。

上海商業銀行表示，認購人數以及金額均比去年同期首天大幅增長，首日平均認購額約為二十萬元，當中總認購金額更錄得逾6倍增長。今年銀債定息調高至3.5厘，遠勝港元定期息率，相信未來數天將繼續吸引不少客戶認購申請。

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