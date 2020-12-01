疫市奇葩：瑞士第三季度經濟創40年來最快增速

外國媒體報道，因疫情而暫停的商業活動逐步恢復，瑞士第三季度經濟增長7.2%，創出至少自1980年以來最快增速，高於經濟學家預估增幅為6%，而此前三個月經濟大幅萎縮了7%。

受惠於消費以及設備和建築投資激增，瑞士經濟經歷了第三季度的反彈後，經濟規模較疫情前收縮大約2%，萎縮幅度遠低於主要歐元區國家。

瑞士政府決定不再進行大規模局部封鎖，且休假計劃限制了失業，因此瑞士經濟在2020年最後一個季度可能得以避免再次萎縮。

儘管如此，瑞士今年全年的經濟仍將出現1970年代以來最大幅度的萎縮，且前景低迷。KOF瑞士經濟研究所的報告發現，在政府暫停申請的措施到期後，破產的情況有所增加，而且許多個體勞動者的財務緩衝很小。

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