疫情致高階機需求下滑　傳三星Galaxy Note明年停產

外媒引述消息報道，三星電子明年可能停產Galaxy Note系列智能手機，反映疫情導致高階手機需求大幅下滑。

Galaxy Note系列是三星兩大旗艦手機之一，特點是大屏幕和能夠做筆記的觸控筆；另外一款旗艦手機則是Galaxy S系列。

據報，三星目前未有制定明年開發新一代Galaxy Note的計劃。至於預期明年上市的Galaxy S21將配備觸控筆，下一代摺屏手機也可使用觸控筆操作，但分開銷售。

消息人士指出，三星原先準備投入Note系列手機的研發資源，如今可能轉投摺屏手機。

研究公司Counterpoint分析員Tom Kang表示，三星Note系列今年銷量料銳減1/5，至800萬部；S系列的銷量可能減少500萬部，跌至不足3,000萬部，直言今年高階手機的需求下滑，許多人不打算買新機。

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