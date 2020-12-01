新盤動向：蔚藍東岸加推138伙 平均呎價20660元
2020年12月01日 19:35
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五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，剛加推全新第3號價單，提供138個單位，間隔開放式至三房不等，折實平均呎價20,660元，折實售價介乎453.42萬至1,876.62萬元，呎價由17,938至24,762元。
發展商指出，是次推出單位價格，是因應樓層較高及景觀較開揚等因素而作調整，當中佔77伙的建築期付款辦法售價仍低於1,000萬元。項目今晚料將發出新銷售安排，落實於周內進行次輪銷售。
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