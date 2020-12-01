新股專輯：泡泡瑪特首日吸427億元孖展 和鉑超購近13倍
2020年12月01日 19:42
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中國潮流百貨零售泡泡瑪特(Pop Mart)(09992)周二(1日)首日招股，認購反應熱烈。獲9間券商借出逾427億元孖展額，相當於公開發售集資6.27億元計，超額認購逾67倍。
其中，華泰借出100億元，富途借出80.33億元，輝立及耀才分別借出60億元及50億元，英皇及信誠分別借出35億元及30億元。海通、凱基及華盛借出逾71.75元。
由於此前京東健康(06618)已凍結大量資金，息率上揚，泡泡瑪特的孖展息普遍介乎2.38厘至2.88厘。
泡泡瑪特將於周五(4日)截止招股，每股招股價介乎31.5至38.5港元，發行1.35715億新股，集資最多52.25億元。每手200股，入場費約7,777.59元，預期12月11日掛牌，摩根士丹利及中信里昂證券為聯席保薦人。
臨床階段生物製藥公司和鉑醫藥(02142)第二日招股，孖展超購增至逾12.97倍。每股招股價介乎11.7至12.92元，發售約1.38221億股，集資最多17.85億元。一手1,000股，入場費13,050元，預計12月10日掛牌。摩根士丹利、美銀、及中信證券為聯席保薦人。
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