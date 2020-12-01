證監會職員將在家工作　部分範疇回應時間或較長

本港爆發第四波新冠肺炎疫情，香港證監會已就職員的工作調配重新作出安排，大部分職員將會在家中工作。

證監會指，仍會盡力繼續如常提供其所有公共服務，惟在處理某些範疇的工作的回應時間可能會較平常為長，例如，部分牌照和產品的申請，以及該會的公眾投訴及查詢服務，都可能受到影響。證監會將致力把因而造成的任何干擾或延誤減至最低。

證監會明白，部分市場參與者可能會在這段期間內面對運作上的困難。儘管如此，市場參與者仍應盡一切合理努力，確保在履行監管責任，提交所有監管資料，作出匯報和遵守其他期限方面，能維持「正常業務運作」。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020