新盤動向：本木加推3伙三房戶 周六發售
2020年12月01日 19:48
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韓家輝（左二）
九龍區新盤積極加推單位應市。據一手銷售資訊網資料，恒基地產(00012)旗下尖沙咀本木加推3伙三房單位，本周六(12月5日)起發售，折實售價由逾2,039.59萬至逾2,204.03萬元，呎價27,411至29,309元。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，配合項目定位，是次夥拍全新平台為住戶提供免運費美食速遞優惠，入伙後至明年6月30日，住戶可在家中隨時搜羅日式食材，炮製日式燒肉等料理。
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