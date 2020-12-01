新盤動向：本木加推3伙三房戶 周六發售

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，配合項目定位，是次夥拍全新平台為住戶提供免運費美食速遞優惠，入伙後至明年6月30日，住戶可在家中隨時搜羅日式食材，炮製日式燒肉等料理。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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