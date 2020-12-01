華瀚健康將於本月14日取消上市地位
2020年12月01日 19:57
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華瀚健康(00587)公布，於2020年11月27日收到聯交所發出的函件，表示上市委員會於2020年11月26日根據上市規則第6.01A條的規定，決定取消公司的上市地位。
聯交所確認，除非該公司根據其於上市規則第2B章項下之權利，申請覆核取消上市決定，否則，公司股票上市的最後一天為2020年12月11日及其股票上市地位將於2020年12月14日上午9時起取消。
如該公司於2020年11月9日刊登之公告所載，公司於2019年12月2日清盤後將無法滿足對其施加的任何復牌條件。因此，清盤人無意申請覆核取消上市決定。公司股份已自2016年9月27日起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。
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