【零售浩劫】英老牌百貨公司Debenhams準備結業

有232年歷史的英國百貨公司Debenhams因未能覓得買家，正準備結業，威脅1.2萬個英國職位。該公司曾磋商賣盤予運動服裝零售商JD Sports，但後者於周二表示退出磋商。

Debenhams的合作夥伴、Top Shop母公司Arcadia Group在疫情衝擊下，亦於周一申請破產保護，威脅1.3萬個職位。

這意味英國在24小時內有兩家大型零售商失救，合共影響2.5萬個職位，勢令當地就業市場雪上加霜。Debenhams在英國有124家分店。

Debenhams在聲明中表示，在當前商業環境下，未能賣盤及疫情可能持續，別無選擇地需要關閉業務，會繼續尋求全面或局部賣盤，亦會繼續探討其他選項。

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