病例續增掩蓋疫苗樂觀情緒　金價重上1800美元

病例激增蓋過疫苗相關的樂觀情緒，黃金期貨重上每安士1,800美元，目前報1,806.70美元，升25.8美元或1.45%。

FXTM資深研究分析師Lukman Otunuga分析稱，美元疲軟，以及聯儲局主席鮑威爾和美國財長姆紐欽言論不一似乎在推動金價走強。此外，儘管人們對疫苗研發的樂觀情緒日益高漲，但近期對新冠肺炎確診病例激增的擔憂部分蓋過了疫苗相關的樂觀情緒。

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