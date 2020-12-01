Airbnb傳IPO每股定價44至50美元　籌資最多28.5億美元

房屋短租服務平台Airbnb早前向美國證交會(SEC)提交上市申請，最新消息指，Airbnb將IPO定價定為每股44至50美元，共發行5,190萬股A類股，集資最多28.5億美元。

根據招股說明書，Airbnb在今年第三季錄得收入13.4億美元，按年下跌近19%；錄得淨利潤2.19億美元。今年首9個月計，公司收入按年跌逾32%至25億美元；淨虧損按年擴大超過一倍至6.97億美元。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020