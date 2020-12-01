新盤UPDATES：九龍區兩大項目續加推單位應市

疫情雖然仍未受控，但九龍區兩大新盤繼續加推單位應市，而其他地區部分銷售中現樓項目，亦趁年底前開放全新示範單位等加強促銷。

●蔚藍東岸加推138伙 平均呎價20660元

五礦地產（00230）旗下油塘蔚藍東岸，剛加推全新第3號價單，提供138個單位，間隔開放式至三房不等，折實平均呎價20,660元，折實售價介乎453.42萬至1,876.62萬元，呎價由17,938至24,762元。

發展商指出，是次推出單位價格，是因應樓層較高及景觀較開揚等因素而作調整，當中佔77伙的建築期付款辦法售價仍低於1,000萬元。項目今晚料將發出新銷售安排，落實於周內進行次輪銷售。

●本木加推3伙三房戶周六發售

九龍區新盤積極加推單位應市。據一手銷售資訊網資料，恒基地產（00012）旗下尖沙咀本木加推3伙三房單位，本周六（12月5日）起發售，折實售價由逾2,039.59萬至逾2,204.03萬元，呎價27,411至29,309元。

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，配合項目定位，是次夥拍全新平台為住戶提供免運費美食速遞優惠，入伙後至明年6月30日，住戶可在家中隨時搜羅日式食材，炮製日式燒肉等料理。

●愉景灣意峰現樓示範屋即日起接受預約參觀

香港興業國際（00480）銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，愉景灣意峰已取得入伙紙，現樓洋房即日起開放予準買家預約參觀。是次首度開放兩個現場裝修洋房，其中2號屋屬3房間隔，實用面積2,023方呎。而15號屋則為4房連4套房間隔，實用面積2,171方呎，洋房以中式家具、擺設及畫作配以簡單線條。

她透露，項目早前3號洋房透過招標形式，以5,522.8萬元成交，呎價27,300元。項目現正以招標形式發售，每伙可獲贈一輛高爾夫球車。預計半年或9個月後可正式交樓。由於部分洋房景觀更優勝，有信心項目稍後可錄更高呎價成交。

她估計，第4波疫情不會維持太長時間，短期對市場可能造成輕微影響，但對愉景灣區影響較細。而疫情以來樓市表現「硬淨」，剛性需求很強，有信心明年樓市表現會更好，樓價可望回升，幅度至少可達5%。

●雲海頂層特色戶逾3490萬元獲承接

新盤特色單位續受追捧。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下馬鞍山雲海，剛售出Cedar Court 第1座12樓A單位，實用面積1,353方呎，天台面積857方呎，成交價3,490.74萬元，呎價2.58萬元。

●山水盈加推34伙周六發售

路勁地產位於元朗錦田北的山水盈，發展商今日加推全新第7座三房分層標準大戶及特色戶，合共34伙，折實平均呎價約13,322元，將於本周六 (12月5日) 以現樓方式發售。

該公司銷售及市場推廣總監鍾彩玲表示，項目早前已售出217個單位，佔全盤單位總數超過6成半。今日加推新價單中，包括位於第7座的22個三房大戶，實用面積由984至1,006方呎，折實售價由1,096萬至 1,323萬元，折實呎價11,129至13,151元。

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