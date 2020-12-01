對歐盟正失去信心？索羅斯建議各國發行「永久債券」

宇宙巨鱷索羅斯(George Soros)改變了歐盟應如何救助受新冠肺炎打擊的經濟的想法，並警告投資者現在已經對這個政治聯盟失去信心。

索羅斯早前提出歐盟應發行「永久債券」，這意味所借入的本金永遠不會償還，僅會支付年度利息，它假設歐盟將永遠持續下去，因此會繼續將利息還給貸方，其旨在為該地區以提供非常低廉的資金成本。

然而，他認為，最近波蘭與匈牙利以及歐盟其他國家之間的爭端使歐盟陷入「非常困難的境地」。他指出，目前成員國之間的分歧太大，歐盟不可能發行永久債券，投資者只能希望在可預見的未來將繼續存在的實體購買永續債券。

早前匈牙利和波蘭政府否決了歐盟應對經濟危機的實際計劃，他們反對將歐盟國債的支出與法治機制聯繫起來。

對此，索羅斯建議各個國家自己發行永久債券。他認為，長期投資者如壽險公司將很容易接受它們的存在，如果一個國家發行永續債券，它將具有其他歐洲國家將發現的值得效仿的額外優勢。

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