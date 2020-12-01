樓價UPDATES：茶果嶺麗港城三房僅以838萬元轉售

二手樓市表現不理想，部分屋苑出現明顯跌價，茶果嶺麗港城三房單位僅以838萬元轉售，較4月售出的對下一層單位，還要低價約7.5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角雲景台中層J室，實用面積1,065方呎，兩房連套房間隔，獲區外換樓客以約2,240萬元承接，實用呎價21,033元。

●西半山安峰大廈中層C室，實用面積545方呎，三房間隔，放盤不足一個月，減價49萬元，以950萬元易手，實用呎價17,431元。

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九龍區

●茶果嶺麗港城13座低層E室，實用面積687方呎，三房間隔，成交價838萬元，實用呎價12,198元。相比對下一層同室單位今年4月成交價906萬元，跌價約7.5%。

●新蒲崗居屋采頤花園10座中層K室，實用面積452方呎，兩房間隔，原叫價580萬元，放盤1個半月，累減17萬元，減幅2.9%，未補價第二市場成交價563萬元，實用呎價12,456元。

●奧運站帝柏海灣1座中高層C室，實用面積1,003方呎，三房間隔，減租4,000元，以每月租金4.1萬元租出，實用呎租40.9元。

●將軍澳晉海2B座中層F室，實用面積340方呎，一房間隔，成交價653萬元，實用呎價19,206元。

●大角咀港灣豪庭7座中層H室，實用面積368方呎，兩房間隔，最初開價720萬元，累減51萬元，以669萬元易手，實用呎價18,179元。

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新界區

●沙田溱岸8號1座中層A室，實用面積1,340方呎，四房連雙套房間隔，以2,300萬元易手，實用呎價17,164元。

●粉嶺花都廣場7座低層C室，實用面積413方呎，兩房間隔，原叫價500萬元，減價後以460萬元獲承接，實用呎價11,138元。

●荃灣爵悅庭西爵軒中層A室成交，實用面積450方呎，兩房間隔，開價765萬元放盤，減價25萬元，以740萬元沽出，實用呎價16,,444元。

●東涌昇薈10座中層C室，實用面積445方呎，一房間隔，近日獲買家以630萬元承接，實用呎價14,157元。

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