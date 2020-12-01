中遠海控委任馬時亨為獨立非執行董事
2020年12月01日 21:48
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馬時亨
商務及經濟發展局前局長馬時亨獲中遠海控(01919)委任為獨立非執行董事，自11月30日該公司臨時股東大會結束後生效，他並於同日起獲委任為該公司第六屆董事會轄下戰略發展委員會、審核委員會、及提名委員會成員。
馬時亨先後任中國移動(00941)、農業銀行(01288)、中糧集團及中國鋁業(02600)董事。他指，當港鐵公司(00066)主席之後，就辭去了數家國企的董事職務，専心做港鐵工作，今次是繼廣深鐵路(00525)之後又加入國企做獨董。
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