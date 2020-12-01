【悲情樓市】疫下業主低於估值沽貨　太古城兩房戶減近百萬

疫情下業主取態回軟，部分願意以低於估值沽貨。鰂魚涌太古城兩房戶減價後以1,188萬元售出，而滙豐銀行網上資料顯示，單位初步估值約1,302萬元，是次低估價114萬元。

美聯吳肇基表示，上述單位為太古城金星閣高層A室，實用面積582方呎，兩房間隔，叫價1,280萬元，減價92萬元，以1,188萬元售出，呎價20,412元。他指出，新買家為換樓客，見叫價合理及單位質素不俗，趁年底前拍板入市自用。原業主於2008年11月以約418萬元購入單位，是次轉售帳面獲利約770萬元，升值逾1.8倍。

香港置業周鍵喬稱，茶果嶺麗港城13座低層E室，實用面積687方呎，成交價838萬元，呎價12,198元。資料顯示，對下一層的同室單位，今年4月才以906萬元成交，反映今次樓層較高卻跌價7.5%。

【二手公屋及居屋成交減 雲疊花園呎售5649元6年低】

經濟環境不理想，市民即使有住屋需要，但資金不夠充裕也不敢貿然入市，資助房屋未補價第二市場上月成交量下跌逾一成，其中大圍雲疊花園最新成交呎價僅5,649元，創屋苑6年新低。

香港房屋委員會資料顯示，11月公屋及居屋未補價成交暫錄101宗，較10月同期少12宗。上述雲疊花園低層單位，實用面積593方呎，成交價335萬元，呎價是2014年9月後最平，而當年售出的實用面積483方呎中層戶，呎價4,969元。

至於已補價自由市場近日也有劈價個案，世紀21聯誠謝寶昭表示，藍田居屋康田苑C座低層8室兩房單位，實用面積400方呎，上月中叫價650萬元放售，大幅減價逾一成至582萬元成交，呎價14,550元。

對於政府沒有撤減規限住宅物業辣招，他認為，若政府撤銷額外印花稅，對市況會有幫助，同時，在用家需求強勁，以及低息環境下，更應放寬甚至取消壓力測試。

【政府待租豪宅增至20伙 翠海別墅劈租5%】

本港整體租賃市場低迷，二手業主紛紛減租，務求將單位盡快租出，而政府產業署放租的豪宅單位亦未見起色，累積待租單位增至20伙，部分物業租金更一減再減。當中港島摩星嶺道翠海別墅A座單位繼延長免租期變相減租後，剛再將租金下調5%至月租5.48萬元，呎租約32.1元。

據該署網上資料，現時有10個項目推出市場招租，涉及單位共20伙，以何文田衛理苑C座較多，佔4個，其次是渣甸山銀霞閣及畢拉山道111號，各有3伙，兩物業於日前都有新增可出租單位。

其中銀霞閣增加一個9樓A室，實用面積約2,132方呎，屬三房間隔，連車位，月租6.25萬元，呎租約29.3元，租期至2023年6月30日，免租期一個月。今年7月初，該盤推出的8樓B室，面積相同，月租達6.29萬元，即新推出高一層的單位租金，還低約400元。

另外，同區畢拉山道111號亦增3伙，當中15樓J室，實用面積約2,287方呎，三房間隔，連車位月租6.41萬元，呎租約28元，免租期一個月。今年9月同廈同層一個H室，面積相同，月租6.63萬元，呎租約29元，最新推出單位租金低約3.3%。

至於上述連環減租的翠海別墅單位為3樓6003室，實用面積約1,707方呎，最新租金較之前低2,900元，但免租期削至14天。該單位早於今年7月底推出，當時月租5.77萬元，免租期14日，其後於9月份將免租期增至一個月，變相減租約2.1%，而現時減租及縮短免租日數，變相再劈租約3%。

【中環短約舖呎租僅25元】

工商舖方面，美聯旺舖張殷焌透露，中環德輔道中55號地舖及1樓舖位，面積約7,230方呎，獲本地口罩生產商以每月18萬元短租半年，呎租僅約24.9元。上址前身為國貨公司，業主意向長約租金100萬元。而消息指，深水?大南街與桂林街單邊舖，原業主減價逾兩成以5,500萬元沽出，買家較早前慳稅約234萬元。

【持牌代理人數創高峰】

不過，相比疫情下航空公司大規模裁員，旅業零售市道不景氣，樓市表現相對穩定，吸引更多人有意投身地產行業。地產代理監管局資料，截至11月底，持牌代理人數升至40,284人的歷史新高。有大型地產代理指，今年聘請的員工，佔達400人來自航空及旅遊業人士。而受新盤熱銷帶動，個別代理行佣金創4個月最多。

地監局資料顯示，持牌代理人數按月再增330人，連升兩個月，相比兩年前錄得的40,142人舊高位，還要多142人。不過，代理分行數目則按月少10間，最新報7,049間。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，疫情對地產市道影響較輕微，發展商持續推盤，二手買賣穩定。該行上月增加約200多名員工，佔約一半為行外人，包括航空、旅遊業等範疇，地監局近月亦增加代理考試場次。據該局資料，在9至11月期間，應考人數合共3,866人，較對上3個月增近1.5倍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑亦稱，該行近月有不少應徵者，部分原屬航空及旅遊業人士，並透露今年已聘請員工當中，約300至400人來自這些界別。同時有不少失業人士，先考取牌照讓自己多一技之長。他續稱，11月新盤交投大幅上升，帶動二手成交氣氛亦好轉，公司香港住宅部全月錄約3.39億元佣金收入，按月升約13%。惟疫情下部分新盤延遲開售，下月佣金或會急跌至約兩億元水平。

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