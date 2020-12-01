比亞迪向中證監申請增發H股

公司指，獲得中證監批准後，根據市場情況及相關規則進行一次或多次發行，集資所得擬將全部用於補充營運資金、償還帶息債務、研發投入及一般企業用途。

比亞迪指出，中證監已收到公司提交的申請材料，將在5個工作日內就是否受理申請，或補正材料通知公司。該計劃亦尚需獲得中證監、港交所等政府機構及監管機構批准。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020