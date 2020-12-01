比亞迪向中證監申請增發H股
2020年12月01日 21:58
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比亞迪股份(01211)表示，向中國證監會申請增發H股，計劃發行的數量不超過去年股東大會日已發行H股總數的20%，實際發行量視乎市況及公司需求而定。
公司指，獲得中證監批准後，根據市場情況及相關規則進行一次或多次發行，集資所得擬將全部用於補充營運資金、償還帶息債務、研發投入及一般企業用途。
比亞迪指出，中證監已收到公司提交的申請材料，將在5個工作日內就是否受理申請，或補正材料通知公司。該計劃亦尚需獲得中證監、港交所等政府機構及監管機構批准。
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