法庭頒令臨時禁止聯交所取消區塊鏈集團上市地位
2020年12月01日 22:13
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區塊鏈集團(00364)公布，公司之大股東蔡振榮通知公司，其表明香港特別行政區高等法院原訟法庭已頒發臨時禁制令禁止聯交所採取行動和/或採取任何措施執行該覆核決定以取消公司之上市地位，有效期至2020年12月4日或至法院頒發進一步命令。
同日，蔡振榮亦知會公司其收到聯交所之函件，當中表明根據禁制令，在蔡振榮儘快申請提出司法覆核之許可的前提下，聯交所承諾不會取消本公司之上市地位，直至：(1)法院就蔡振榮申請提出司法覆核之許可申請得出判定結果；或(2)若法院批准蔡振榮申請司法覆核，法院就蔡振榮所申請之司法覆核得出判定結果，以較後者日期爲準。
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