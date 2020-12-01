法庭頒令臨時禁止聯交所取消區塊鏈集團上市地位

同日，蔡振榮亦知會公司其收到聯交所之函件，當中表明根據禁制令，在蔡振榮儘快申請提出司法覆核之許可的前提下，聯交所承諾不會取消本公司之上市地位，直至：(1)法院就蔡振榮申請提出司法覆核之許可申請得出判定結果；或(2)若法院批准蔡振榮申請司法覆核，法院就蔡振榮所申請之司法覆核得出判定結果，以較後者日期爲準。

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