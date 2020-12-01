道指高開324點　Zoom業績後挫11%

受疫苗快將分發的利好消息刺激，美股甫踏入12月再爆上，道指周二(1日)早段大漲324點，報29,963點，以科技股為主的納指更破頂，升114點，至12,313點。

安聯集團環球資本市場主管Eric Barthalon表示，疫苗面世日期較預期為早，現時市場氣氛頗為樂觀。

公司消息方面，視像會議軟件開發商Zoom截至10月底止上季純利1.984億美元，好過預期的1.49億美元，期內收入由去年同期的1.666億美元，跳升至7.772億美元，亦勝預期的6.94億美元。不過，Zoom預測今季收入最多8.11億美元，雖然好過預期的7.19億美元，按年增長330%，但增幅低過之前兩季，掀起對增長放慢的憂慮，股價早段挫11.02%至425.65美元。

網購「一哥」亞馬遜在網誌聲稱，今年假期旺季銷售是歷來最好，很多消費者提早購買禮物。亞馬遜股價早段漲0.19%至3175.21美元。

另邊廂，油價低迷拖累，美國石油巨頭埃克森美孚披露計劃作出介乎170億至200億美元的資產減值，以上限計將是自2010年英國石油墨西哥灣漏油事故後最大減值紀錄。公司亦擬進一步削減油氣開發開支，明年金額料僅190億美元或以下，2022至2025年則介乎200億至250億美元，少過原先2025年前每年逾300億美元。埃克森股價早段跌2.94%至39.01美元。

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