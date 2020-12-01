比特幣新高惹資金流向猜測　專家指難比擬黃金保值

虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)近期氣勢如虹，即使上周出現短暫冧市，但很快便重拾升軌，周一曾飆至19,863美元，突破2017年12月上次歷史高位。適逢近期金價從高位調整，市場人士開始激辯資金是否從黃金流向虛擬貨幣，抑或純粹是巧合，這將對兩個市場產生深遠影響。

比特幣交易一直由散戶、專業投機客和另類量化基金主導，走勢極為波動，故很多主流投資者望而卻步。不過，隨着著名對沖基金經理瓊斯和德魯肯米勒表示對比特幣有興趣，金融支付公司PayPal亦接納商戶採用比特幣，情況似乎逐步改變。

根據CryptoCompare數據，比特幣於周二(1日)香港時間晚上6時報19,643美元，按日升約6%，今年累漲逾1.7倍。

另邊廂，現貨金價8月曾衝上每安士2,075美元紀錄高位後，在美國政局日趨明朗，加上疫苗研究取得重大突破，削弱了避險需求，金價走勢反覆尋底。

據統計，自11月6日以來，黃金交易所買賣基金(ETF)持倉減少93噸，涉資約50億美元。與此同時，摩根大通分析員指，家庭財富辦公室等基金正賣出黃金ETF並買入比特幣。而獲機構投資者追捧的比特幣投資工具Rayscale Bitcoin Trust，自8月初以來資產規模大升一倍。

有市場人士認為，即使投資者只把小部分黃金持倉，轉投至規模3,500億美元的比特幣市場，這將是翻天覆地的變化，日後比特幣可能如黃金般，用作對沖通脹及投資組合多元化。

虛擬貨幣投資者博納富表示，黃金確實曾是過去和嬰兒潮一代的安全資產，但如今正遭比特幣之類的數碼資產所取代。至於虛擬貨幣投資公司CoinShares投資策略員布特菲指，比特幣市值只及黃金的3.1%，若比率升至5%，估計比特幣價格可漲至3.13萬美元。

比特幣投資先驅之一、虛擬貨幣交易所Gemini創辦人溫克沃斯兄弟(Winklevoss)的泰勒(Tyler)，日前在訪問中形容比特幣是黃金2.0，並將取代黃金。他認為，愈來愈多投資者以虛擬貨幣對沖通脹，比特幣市場規模將較現水平勁升逾25倍至9萬億美元，價格將達50萬美元。

不過，Plurimi Wealth投資總監阿姆斯特朗認為，即使通脹急升令比特幣具潛在上升空間，但風險實在太大，而黃金長期以來的保值功能，比特幣不能作比擬。券商Sanford C. Bernstein周一報告則指，比特幣不能取代黃金，惟有空間容納兩者，尤其是如果未來通脹及債務升至極端水平。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020