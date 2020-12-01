【產經評論】港再非營商樂土　經濟崩塌如何挽

新冠肺炎第四波疫情爆發，香港又再收緊防疫措施。本來企業和打工仔都寄望12月傳統消費旺季有助安度年關，如今好夢成空！觀乎區內其他經濟體，疫情未見如此嚴峻。以香港的條件，淪落到如斯境地都拜港府防疫失策所致。更令人憂慮的是，全城接種疫苗可能是明年下半年的事，此前恐現第五、第六波疫情，亂象無窮無盡，經濟一沉不起，香港只有等死！

在亞洲區內，香港向為領先者，憑着香港人的靈活、勤力、完善的市場機制和作為中國門戶的優勢，每次遇上大風大浪，經濟都能較快復原並再創高峰。可回歸以來，港府管治能力一屆不如一屆，社會矛盾不斷累積。去年爆發的社會動盪，內外因素固然複雜，但說到底，港府難辭其咎。

禍不單行，今年爆發一場世紀疫情，香港經濟連喘息機會都沒有。經歷3波疫情的蹂躪，香港大量企業倒閉、工人被迫放無薪假甚至失業，街道吉舖處處，已成新常態。眼前第四波疫情更嚴峻，兩地通關無期，內地想幫也幫不了太多，香港餐飲及消費娛樂行業又跌入谷底，可港府在收緊防疫措施的同時，卻並未優化紓困措施，對不少商家和打工仔而言，真的哀莫大於心死！

今年香港經濟由頭衰到落尾已成定局。展望明年，調查顯示港企信心低迷，三分之二認為明年收入未必能實現增長，顯見對疫後復甦信心大受打擊；更有逾七成港企預計要到2022年才能恢復至疫前盈利水平，可見大部分商家已對明年經濟打定輸數。試問有多少企業能夠食穀種捱到4年？香港人一直不能「安居」，如今竟連「樂業」也成疑問！

歸根究柢，疫情實不至於令香港一病不起，長期的人為管治缺失才是「失救」之因。就如眼前第四波疫情來襲，可以預見明年初將有大量企業過不到年關而倒閉，失業率將挑戰2003年沙士高峰，可至今仍未見港府動手籌劃如何為明年首季的關鍵期「拆彈」，實無異於坐以待斃。

疫下香港各行業受創太深，管治缺失與社會矛盾長期困擾，加上中美爭霸令香港的地緣政治風險劇增，在外資眼中，香港的營商環境吸引力已大不如前，獨靠中資苦撐大局。在明年區內的經濟復甦競賽中，若見香港落後於人，實不意外。本來勝敗乃兵家常事，可眼見此地首長厚顏為鄰城發展一日千里而高興，卻從不對香港境況一落千丈而自慚形穢，每遇施政失誤只管自圓其說，問責制如同虛設。面對這個敗局，香港人一籌莫展，自救乏力，心有不甘，但又無可奈何！

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