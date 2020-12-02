澳門賭收再瀉七成　連跌14個月

澳門賭收不斷下跌，貴賓賭廳業務前景更不被看好。

澳門賭收連跌14個月，據澳門博彩監察協調局最新數字顯示，11月份當地博彩毛收入為67.48億澳門元，相較去年同期大瀉70.5%，跌幅稍差於市場預期中位數的下跌69.8%；相較10月亦少收5.22億澳門元或7.18%。今年首11個月累計澳門博彩毛收入為526.23億澳門元，按年收縮80.5%。

外媒引述分析表示，雖然內地全面恢復往澳門的個人遊申請，但有賭客反映申請過程冗長，而且申請者需要先做新冠肺炎核酸測試，減低了旅客到澳門旅遊的意欲。澳門過去5個月沒有新冠肺炎確診個案，可是內地和香港近日確診個案上升的趨勢，令澳門賭收的前景展望變得不穩定。

事實上，澳門賭收不斷下跌，貴賓賭廳業務前景更不被看好。券商Sanford C. Bernstein上月底發表報告，指澳門2019至2023年的貴賓賭廳收入複合增長率料縮4%，由140億美元縮至120億美元。到2023年時，貴賓賭廳收入佔當地總賭收將不足三分一。

至於貴賓賭廳博彩收縮，該行解釋主因賭業中介(俗稱疊碼仔)的資金流動性出現問題所致，亦涉及內地近期大力打擊非法網上博彩。該行指，部分疊碼仔由於關閉網絡賭博營運，令他們正受到投資者、存款人尋求撤資的困擾。而貴賓廳賭客期間為了避嫌，亦不願與疊碼仔往來。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020