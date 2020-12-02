全球經濟「疫」難復甦

疫情持續於全球肆虐，縱使疫苗面世使金融市場雀躍，但恐怕無法改變今年釀成的經濟災難！其中，世代教育已出現無法修復的裂痕、民眾因焦慮而儲蓄增加的念頭難以短期內消失，以及企業將慣性推行「自願離職」等，帶來的損失以萬億美元計。更重要的是全球抑鬱成風，會實實在在影響經濟復甦步伐。這不是香港獨有的問題，而是世界難題！

【教育】學童停課 現跨世代危機

世界銀行早前發表報告預警，受累世紀疫情，全球數以十億計學童被迫停課，加上史無前例的經濟大停擺、家庭收入減少，以及各地政府將來必定要減少公共預算來還債，令這跨世代危機被世界銀行形容為「完美風暴」，尤其是貧窮地區學童學習受延誤，會對環球經濟損失帶來深遠影響，數額可能達到10萬億美元(約78萬億港元)。目前相關「悲劇」經已浮現！

受疫情影響，美國各地許多學校過去幾個月來都改以網上方式教學，有最新調查顯示，這導致學生成績大幅滑落，引發教育專家和家長擔憂。研究報告顯示，美國有學區學生在本學年第一季的考試中，得分為F(不合格)的比率較前一個學年同一季增加83%，近萬名學生在兩科目以上考試不合格。教育專家和學生家長認為，網上教學是學生成績嚴重下降的主因，而且不是單一地區才有，中小學的挑戰更嚴峻，因為中小學生較大學生缺乏自律。

至於大學生，他們則受「財困」纏繞！舉例來說，日本有調查顯示，全國國立、公立、私立大學中，至少有190所大學預測，到本學年結束時，因為經濟理由退學或休學大學生將增加。

調查於9月25日至11月24日進行，訪問了631所大學有關疫情帶來的影響，當中高達83%受訪大學認為，經營困難的大學將增加。

鑑於日本經濟不景氣造成家庭狀況不佳，調查認為10月會退學或休學增加的大學已達15%，料明年3月會增加的多達30%，特別是學費較國立及公立大學高的私立大學，比率高達35%；相對6至7月的調查相關佔比料僅約9%。此外，預計到明年3月經營狀態受影響的大學已增加到20%，相對7月調查時僅為9%。

【心理健康】抑鬱暴增 損失恐天文數字

疫情自今年初爆發以來，全球民眾抑鬱及焦慮暴增，在未有疫情前，心理健康已令世界每年損失一萬億美元(約7.8萬億港元)，今次勢必是天文數字！其中，南韓煙酒消費創新高，反映心理健康響警號。該國統計廳近日公布最新數據顯示，第三季全國兩人以上家庭月均煙酒支出均創下該項統計史上新高，分別為2.33萬韓圜(約163港元)及1.96萬韓圜(約137港元)。

第三季全國兩人以上家庭月均煙酒消費額較去年同期增加10.7%，為2016年第一季以來最高增幅。今年煙酒消費額除了第一季按年減4.2%外，第二季及第三季都按年增加約一成。根據統計廳分析，疫情以來民眾居家時間變多，可能是推升煙酒消費的原因之一。

有當地創業者表示，今年能正常做生意的時間大概不到5個月，回家後覺得太難過睡不着，所以只好喝酒。上班族則稱，在公司想吸煙的時候必須走到吸煙區，比較麻煩，但在家方便，所以更常吸煙。另一名正在放無薪假的打工仔指出，待在家裏看到家人就會覺得前途茫茫，這時就會以吸煙為藉口外出，吸煙時也是唯一能感到心靈平靜的時候。

事實上，「抑鬱」勢必是全球2021年的關注焦點，因從過往經驗來看，大型災難發生往往會導致各類心理健康問題，連帶造成自殺問題的惡化。舉例有調查顯示，每10個美國人當中就有一人曾經出現自殺的念頭，比例較2018年同期高出一倍，特別是18到24歲的年輕人，曾有自殺念頭的比例更是每4人就有一人；日本今年8月自殺人數上升到1,849人，按年惡化了15.3%，亞洲的尼泊爾、泰國都出現了相似趨勢。回看香港，在2003年爆發「沙士」，也遭遇自殺人數上升。

【企業生態】自願離職成風 中年人紛創業

新冠肺炎令企業生態發生變化，全球「自願離職」個案大幅上升，令中年人有被迫創業之虞，不過，失敗率不少！舉例在日本，調查機構東京商工研究(Tokyo Shoko Research)發表的數據顯示，9月上市公司徵求自願離職的人數已經超過一萬人；以疫情為契機創業的中年上班族也日益增加。

日本社會學家、當地媒體專欄作家河合薰指出，「趁着公司賺錢，自己的身價尚未貶值前早點離職為妙」，「既然公司的業績赤字連連，還是先走一步較好。」

事實上，當地上班族原本多數仍處於觀望，在疫情下催化，讓50歲的「大叔」創業蔚然成風。早在2015年，日本的銀髮創業族人數超過60萬人，較10年前增加七成。而在疫情開始之前的2019年，上市企業徵求「自願離職」的人數也悄悄增加。政府法規變化也是重點，今年3月日本國會通過修正了「高年齡者僱用安定法」，將企業繼續聘用退休員工的年限從65歲提高到70歲。

乍看之下，這是過去「終身僱用」的延續，但仔細檢視條文之後，除了延長僱用，在企業與退休員工之間還多了訂立「業務委託」契約的制度，也就是鼓勵企業以「外判」的方式，將業務委託給已獨立創業的退休員工。當地專家表示，連國家也開始建議員工成為自由工作者，是督促上班族早點離職創業，好在退休年紀回到公司「接單」。

不過，真正的問題在於脫離穩定的上班族工作並不如想像般容易，尤其是許多中年人選擇獨立創業，是出自於不切實際的「想像」。須知道即使懷抱夢想，卻缺乏技術與財務知識，單靠「上班族經驗」就創業是十分危險，例如餐飲業，往往被視為上班族的創業地雷。「人脈廣闊」是生意穩定的關鍵，這是普通打工仔欠缺的。

【儲蓄率】民眾消費大減 南韓存錢創21年最多

疫情令前景極度不明朗，各地民眾寧願減少消費，勢拖累經濟復甦速度！根據南韓央行近日發表統計報告顯示，該國家庭儲蓄率將創自1999年以來最高水平，主要因為疫情下的保持社交距離措施造成服務性消費萎縮。儲蓄率上升雖有積極影響，但也可能對消費帶來負面衝擊。

報告指出，南韓家庭儲蓄率短期內將上升至10%左右，比去年升4個百分點，將成為1999年13.2%之後最高紀錄。

南韓央行認為，疫情趨於穩定之後，被壓抑的消費需求就會恢復，儲蓄率也將隨之回落，但之前儲蓄率上升會導致消費低迷「長期化」，並且造成宏觀經濟政策的拉動內需效果減弱。

南韓家庭儲蓄率在1988年以23.9%達到高峰，之後受消費支出結構變化與年金制度擴大等影響，到了2000年中期急降，2002年時更跌至0.1%。

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