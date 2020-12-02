東方日報B1：港企復原恐拖到2022　華製造業PMI創10年高

本港疫情再度失控，令防疫措施重新收緊，香港企業陷入傳統經濟景氣極度低迷的困局。最新調查顯示，有72%受訪香港企業預期要到2022年底前，公司盈利方可重返至疫情前水平。與此同時，疫情已受控的內地，其經濟穩步上升，最新公布的財新11月製造業採購經理指數(PMI)更創10年高，反映內企對未來營商環境保持樂觀，疫情下中港兩地企業命運差天共地！

香港經濟陷歷史低谷，對企業營運前景構成威脅！滙豐銀行調查顯示，雖然香港企業正着力應對市況未明下，為往後業務逐步復原作好準備，惟有72%受訪香港企業預期，要到2022年底前公司盈利方可重返至疫情前水平，亦有多達三分之二港企料明年收入未必錄得增長。

滙豐調查於今年9月至10月進行，訪問了來自39個市場逾萬間企業，當中包括351間香港企業。約四分之三的受訪港企預期，業務要待2022年底前恢復至疫情前盈利水平。而港人向以應變能力靈活見稱，有四分之三企業正就業務營運推行變革措施，以滿足客戶不斷變化的需要，比例為全球受訪市場中最高。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，儘管營商環境充滿挑戰兼前景未明，香港的企業依然展示出一貫的抗逆力，適應新的商業環境，並投放更多資源以提升業務。企業正從多方面着手改革，包括業務營運數碼化、市場區域擴展、供應鏈改革，以及增加對環境、社會及管治的關注度等。

調查亦發現，香港企業注重加強銷售渠道、改善現金流和資金管理，以及營銷策略。為維持業務長遠增長，企業亦視數碼平台和工具、營運流程創新及供應鏈改革，為未來發展主流。

此外，逾八成港企計劃於未來3至5年擴展國際市場，以尋找新供應商及貿易夥伴、提升競爭優勢及把握客戶需求增加的機會，而亞太區仍然是港企擴展計劃的首選市場，佔比高達六成。五成企業仍計劃加大業務投資，另有兩成打算維持目前投資水平。

趙民忠續稱，香港作為國際商業及貿易樞紐，將繼續受惠於貿易自由化，包括最近的《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，而RCEP的協調產地來源規則等有利措施，亦可減少區域貿易之間的摩擦，為香港企業尤其是中小企帶來更多業務機遇。

調查亦顯示，供應鏈為幾乎所有香港企業均關心的議題。為了加強抗逆力，香港企業會重塑供應鏈，採用與客戶群更接近的供應商。疫情亦促使企業重新思考業務發展的優次，超過七成受訪香港企業指，其在過去一年已在社會及環境方面實施了新的措施，96%認為採取更具可持續性的營運方式，將有助增加客戶需求、吸引投資並建立良好商譽。

另方面，中國製造業活動則持續擴張，顯示內地中小企對未來營商信心的財新中國11月製造業PMI為54.9，較10月升1.3個百分點，亦遠勝市場預期的53.5，數值更創2010年11月以來新高。此與反映大型國企情況為主的官方數據走勢一致，進一步印證疫情受控後的內地市況好轉。

財新數據顯示，上月製造業各項指標全面回升，當中生產指數及新訂單指數齊創10年新高，分別較10月急升2.6及1.3個百分點，至57.1及58.3，反映客戶需求強勁回升。面對訂單快速增長，產成品庫存、採購量、原材料庫存也同步增加。

新出口訂單指數為53.3，較上月加快2.3個百分點，連續4個月保持擴張，主要因為海外生產仍受疫情限制，以致企業出口訂單有所增加，但新出口訂單改善幅度遜於內需。

值得留意的是，供需強勁增長正造就就業市場，帶動就業指數連續3個月處於盛衰分界線50之上的擴張區間，上月就業指數按月升1.1個百分點至51.3。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業總體復甦節奏繼續加快，供給、需求兩側同步向好，海外需求繼續保持擴張態勢。面對旺盛的市場需求，製造業企業主動補庫存，對未來一年經濟前景較為樂觀，企業家信心指數維持高位。

據財新調查顯示，受訪企業對於未來一年的產出前景保持強勁樂觀，有關預期主要來自公司擴張、國家扶持政策，以及對疫情一旦結束全球經濟將會反彈，惟企業信心度較10月輕微減弱。

王喆稱，從趨勢上看，預計後疫情時代經濟的恢復還將持續數月。同時，內外部環境諸多不確定因素仍然存在，就疫情期間推出的相關寬鬆政策的退出步伐，還需更加穩妥的設計。

此外，券商野村相信，數據反映防疫產品及在家工作電子產品出口強勁，以及洪澇災害期間被壓制的需求得到釋放。該行預計，內地PMI的表現可以持續，而在財新及官方數據將會同步上揚之下，預計內地第四季國內生產總值(GDP)有機會達5.7%，在低基數效應下，明年首季更料上升19.1%。對於內地貨幣政策取態，野村則認為當局將會維持按兵不動。

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