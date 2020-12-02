美國Cyber Monday網購銷售108億美元　再創新高

外媒報道，Adobe Analytics ADBE數據顯示，今年美國在「網購星期一」(Cyber Monday)單日錄得網購銷售額108億美元，按年上升15.1%，再創歷史新高。

Adobe指，Cyber Monday當中約37％的網購銷售額由手機進行；而在今年傳統假日購物季，網購銷售額至今已達到1,065億美元，按年急增27.7%。

亞馬遜股價周二(1日)上漲1.4%，報3,213.01美元；Shopify報1,065.8美元，跌2.25%。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020