美國Cyber Monday網購銷售108億美元　再創新高

2020年12月02日 01:05
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    (中新社圖片)
    外媒報道，Adobe Analytics ADBE數據顯示，今年美國在「網購星期一」(Cyber Monday)單日錄得網購銷售額108億美元，按年上升15.1%，再創歷史新高。
    Adobe指，Cyber Monday當中約37％的網購銷售額由手機進行；而在今年傳統假日購物季，網購銷售額至今已達到1,065億美元，按年急增27.7%。
    亞馬遜股價周二(1日)上漲1.4%，報3,213.01美元；Shopify報1,065.8美元，跌2.25%。
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