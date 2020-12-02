歐股收市做好　瑞信升逾1%

歐洲股市周二(1日)做好，英國富時100指數收報6,384點，升118點或1.89%；法國CAC指數收報5,581點，升63點或1.14%；德國DAX指數收報13,382點，升91點或0.69%。

美國輝瑞藥廠與德國公司BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苗，已經向歐洲藥品管理局提交申請，以獲得在歐盟的緊急使用權。如果獲得批准的話，最快可以在今年年底在歐洲使用。

瑞信可能需要支付約6.8億美元以解決與金融服務公司MBIA Inc.長達十年之久的法律糾紛的一部分，這筆糾紛與美國住宅抵押貸款支持證券(RMBS)有關，股價上漲1.39%。

德國化工巨頭拜耳表示將通過配售5,450萬股Elanco股票，套現約16.5億美元，拜耳股價收市升0.84%。

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