紐約期油收挫逾1%　挫穿45美元關

投資者關注油組本周會議結果，國際油價周二(1日)受壓。紐約1月期油收報每桶44.55美元，跌79美仙或1.74%；布蘭特2月期油收報每桶47.42美元，跌17美仙或0.36%。

石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)將原定於周二舉行的會議延遲至周四進行，主要是由於需要進行更多談判。

OPEC+將於該會議決定是否延遲增產。根據現時的減產協議，OPEC+將於明年1月將日產量提升200萬桶，但由於全球需求不穩定，該組織正重新考慮減產協議的內容。

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