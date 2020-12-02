聯儲官員：難再提供更多寬鬆貨幣政策

外媒報道，美國三藩市聯儲銀行行長戴利(Mary Daly)表示，預計在現時美國確診病例激增的情況下，經濟增長將「適度」放緩，趨於平穩。

戴利指出，目前聯儲局的貨幣政策處於「有利位置」，認為現在不是大力刺激經濟的時候，因為這樣做可能不安全，並稱沒有迹像表明聯儲局需要採取不同的措施，讓金融市場達到該局目標的水平。她相信，聯儲局下一步將出台購買債券的指導方針，又指還沒準備好在12月聯儲局公開市場委員會(FOMC)會議上呼籲該局改變政策。

另外，美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)表示，經濟衰退需要補救措施，但指聯儲局很難提供更多的寬鬆貨幣政策，認為該局在這方面已經做了很多，並指更多的財政支持將是有利的。他說，不希望重復2011年和2012年的緊縮政策。

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