美股收市：道指升185點　標指納指創新高

受疫苗快將分發的利好消息刺激，美股3大指數甫踏入12月再爆上，標指和納指周二(1日)再創收市新高。道指收報29,823點，升185點或0.63%；標指收報3,662點，升40點或1.13%；納指收報12,355點，升156點或1.28%。

大型科技股普遍做好，亞馬遜指今年假期旺季銷售是歷來最好，刺激股價周二升1.64%，收報3,220.08美元。至於蘋果公司、Facebook收市齊漲逾3%；Netflix則升2.83%，收報504.58美元。

瑞銀全球財富管理首席投資主管Mark Haefele表示，由於明年上半年新冠肺炎疫苗有望廣泛地推出市場，投資者憧憬社會和經濟活動恢復正常，預期在這種情況下，全球股市有動力進一步向上，但相信領導大市的龍頭股票會繼續出現轉變。

安聯集團環球資本市場主管Eric Barthalon表示，疫苗面世日期較預期為早，現時市場氣氛頗為樂觀。

數據顯示，2020年截至11月底，標指漲幅達12.1%。Fundstrat Global Advisors分析師Tom Lee表示，看起來12月將為2020年劃上強勁收尾，因為從歷史上的牛市期間數據來看，如果標指在年初至11月底的漲幅超過10%，那麼該指數在12月份還會繼續上漲。

不過，經合組織(OECD)周二下調了2021年全球經濟增長預期，該組織將2021年全球增長預測從9月份的增長5%下調至4.2%。該組織表示，疫情、封鎖的模式很可能將持續一段時間，造成永久性傷害的風險在上升。

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