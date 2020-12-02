獲提名為下任美財長　耶倫：所有人應享受復甦成果

已宣布勝出美國總統選舉的拜登周二(1日)召開記者會，正式提名聯儲局前主席耶倫為財政部長，稱耶倫在全球範圍內獲得跨界尊重。

耶倫在記者會上表示，美國目前面臨嚴峻挑戰，稱新冠肺炎疫情和其對經濟的後果都使美國面臨歷史性的危機，因此美國有必要帶著急切性去採取行動。她表示，美國政府有責任解決不平等和工資不均的問題，強調所有人都應該享受到經濟復甦的成果。

此外，拜登提名Wally Adeyemo為副財政部長，並提名Cecilia Rouse為經濟顧問委員會(CEA)主席，以及Neera Tanden為預算辦公室主任。經濟顧問委員會其他成員將包括Heather Boushey、Jared Bernstein。

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